“Epico”, nuovo brevetto industriale della Elcom System di Todi

“Epico”, questo il nome del prodotto, innova le facciate architettoniche per aeroporti, stadi, centri commerciali e grandi edifici residenziali

Negli stessi giorni nei quali un report della Camera di Commercio dell’Umbria rimarca come negli ultimi anni nella regione gli investimenti in beni immateriali abbiano registrato un trend inferiore a quello della media nazionale, a Todi, di cui si parla per storia, arte e cultura, è stato registrato un nuovo brevetto industriale di rilievo internazionale da parte della Elcom System di Todi, azienda specializzata nella realizzazione di pannelli termoisolanti esportati in numerosi paesi del mondo.

Da un lungo lavoro di ricerca e sviluppo è nato Epico, un pannello architettonico in 3D, un unicum a livello mondiale nel settore della prefabbricazione, comparto in cui l’azienda della famiglia Granieri – titolare di Elcom – eccelle con le sue termopareti per facciate architettoniche e termocoperture per tetti fin dagli anni Sessanta.

Risultato di due anni di sperimentazioni, il nuovo prodotto è nato per esaltare la tridimensionalità. La particolarità di queste speciali termopareti è l’incisione del supporto esterno, messo a punto dopo prove infinite, che presenta su tutta la sua superficie forme geometriche che richiamano la pietra, grazie ad impronte negative e positive rispetto al piano esterno della lamiera. Il sistema non ha eguali per tecnologia e originalità nel mondo dei pannelli metallici coibentati e delle costruzioni prefabbricate ad alto valore aggiunto.

Epico è stato perfezionato su tutti i materiali di normale uso per la profilatura: acciaio, alluminio, acciaio inox, rame, corten con una varietà di soluzioni da utilizzare per pareti esterne, ambientazioni interne, controsoffitti e arredi commerciali d’impatto. Campioni personalizzati sono in corso di spedizione ai più importanti clienti storici di Elcom System in Italia e all’estero, mentre in fabbrica si sta ultimando lo stand, con vari scenari ed ambientazioni da mostrare a clienti e visitatori.

A dare vita al progetto Epico, sotto il coordinamento della famiglia Granieri, un team di cinque persone, rappresentative dei vari settori dell’organigramma aziendale, caratterizzato da una età media bassa e da una crescita professionale tutta interna all’azienda, grazie ad una formazione continua che si traduce anche in un rafforzamento della reputazione aziendale.

Ora la vasta gamma di materiali e colorazioni sono a disposizione di architetti, progettisti e designer che potranno dare fondo alla propria fantasia nella ristrutturazione e realizzazione di edifici in ambito industriale, commerciale, residenziale e dei servizi. I prodotti Elcom System si trovano già in aeroporti, stadi, centri commerciali e palazzi residenziali in oltre 50 Paesi: l’obiettivo è ora di dare vita ad un linguaggio costruttivo innovativo.