“Oltre 3,6 milioni per gli straordinari della polizia penitenziaria”

Così, Luca Briziarelli, senatore della Lega, autore, insieme al Collega Maurizio Campari e ad altri Senatori della Lega dell’emendamento approvato all’unanimità in commissioni V e VI riunite.

“Nel difficile contesto di gestione dell’emergenza Covid-19, per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è necessario un superlavoro degli operatori che deve essere riconosciuto anche economicamente. Il lavoro di chi garantisce la sicurezza dentro e fuori dal carcere deve essere tutelato e valorizzato dalle istituzioni, soprattutto in situazioni limite come la gestione dell’emergenza Covid nelle affollate e, spesso, poco sicure carceri italiane. Gli istituti Umbri, purtroppo, non fanno eccezione, come dimostrano i fatti che negli ultimi mesi hanno riguardato di volta in volta gli istituti di Capanne, Orvieto, Spoleto e Terni, per i quali ho presentato numerose interrogazioni al Ministro Bonafede come nel caso della carenza di dispositivi di protezione individuali verificatesi a Terni nel novembre scorso. Come Lega, continueremo a batterci fino a quando non saranno assicurate adeguate condizioni di servizio alla Polizia penitenziaria in termini di personale, dotazioni e risorse”.