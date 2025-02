L’assessore Barcaioli in visita alla Caritas di Perugia: “Dobbiamo unire le forze per contrastare le povertà”

(aun) – Perugia 27 feb. 025 – Un confronto diretto per comprendere le reali esigenze del territorio e costruire strategie di intervento efficaci contro la povertà strutturale. Con questo obiettivo l’assessore regionale al Welfare, Fabio Barcaioli, accompagnato dalle responsabili delle politiche sociali, ha fatto visita oggi alla Caritas di Perugia-Città della Pieve, accolto dal direttore Don Marco Briziarelli.

L’incontro ha permesso di affrontare i molteplici aspetti legati al contrasto delle povertà, una sfida sempre più pressante in Umbria e in particolare a Perugia, dove si concentra il 50% delle situazioni di disagio della regione.

Dopo un’attenta visita alla struttura, dall’Emporio della Solidarietà, dove molte famiglie in difficoltà trovano supporto quotidiano, alla mensa, l’assessore ha condiviso il pranzo con Don Marco e gli ospiti del centro. Un momento di ascolto e confronto che ha reso ancora più evidente la necessità di una sinergia concreta tra istituzioni e realtà del terzo settore.

L’assessore Barcaioli ha sottolineato: “C’era la possibilità di organizzare un incontro in Regione, ma abbiamo scelto di venire di persona alla Caritas. Solo così si può comprendere davvero la realtà, toccare con mano il vostro lavoro e avere un termometro preciso della situazione. I numeri parlano di un disagio crescente, con nuove forme di vulnerabilità che colpiscono anche chi ha un lavoro ma fatica a sostenere i costi della vita quotidiana. La nostra presenza ci permette anche di verificare se le politiche regionali stanno rispondendo concretamente alle necessità del territorio” ha sottolineato l’assessore Barcaioli.

Nel 2024 la Caritas di Perugia-Città della Pieve ha sostenuto oltre 3.800 famiglie, con un incremento significativo rispetto al periodo pre-pandemia. Non solo emergenza alimentare, ma anche accoglienza abitativa per oltre 24 famiglie nel Villaggio della Carità e supporto per chi affronta sfratti e difficoltà economiche. Un impegno costante che comprende, fra le tante azioni messe in atto, anche percorsi di inclusione per chi cerca un nuovo inizio.

“Dal 2016 presentiamo il rapporto sulle povertà, invitando la Regione a partecipare. Oggi c’è stato un segnale di attenzione importante – ha sottolineato Don Marco Briziarelli – È fondamentale unire le forze per costruire politiche sociali che siano realmente all’altezza di questa complessità. La povertà non è un problema di pochi, ma una questione collettiva. È bello camminare insieme, perché solo così possiamo costruire risposte concrete. Il nostro sguardo e quello delle istituzioni si completano per affrontare insieme queste dinamiche difficili”.

L’incontro segna dunque l’inizio di un percorso condiviso tra Regione e Caritas, che va oltre l’emergenza per puntare sulla prevenzione e su strumenti di sostegno capaci di adattarsi ai bisogni reali. “La sfida – ha concluso Barcaioli – è ripensare cosa fare, come farlo e con quali strumenti, perché nessuno venga lasciato indietro”.