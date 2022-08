Elezioni, in corso l’esame di ammissibilità delle 23 liste Umbre

Impegnato l’ufficio elettorale della Corte d’appello di Perugia

E’ in corso da parte dell’ufficio elettorale della Corte d’appello di Perugia l’esame dell’ammissibilità delle liste, 23 complessivamente, depositate per la circoscrizione Umbria in vista delle elezioni del 25 settembre.

Alcune sono state subito dichiarate idonee a partecipare alla consultazione.

Per altre è stato invece necessario un esame più approfondito della documentazione. La decisione finale da parte dell’ufficio elettorale della Corte è attesa nella giornata di mercoledì.

In Umbria le candidature avanzate sono quelle di Azione, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra, Alternativa Italia, Forza Italia, Forza nuova, solo per la Camera, Fratelli d’Italia, Gilet arancioni, Impegno civico, Italexit, Italia dei diritti, solo Camera, Italia sovrana e popolare, Lega, Noi di centro, Fratelli d’Italia, Noi moderati, Partito animalista, Partito comunista italiano, Partito democratico, Più Europa, Unione popolare, Vita e solo per il Senato Destra unita.