Deruta: al via il punto vaccinale voluto dal Comune in collaborazione con i medici di base in Via Allende. Toniaccini: “La struttura permetterà ai cittadini di vaccinarsi nei pressi del comune”

Apre oggi i battenti il punto vaccinale di Deruta voluto dal comune in collaborazione con i medici di base in via Allende. Il contratto stipulato a titolo gratuito tra Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) dei medici di medicina generale di Deruta, rappresentata dal Dott. Massimo Leandri, e il Comune di Deruta, è finalizzato alla disponibilità di due tende di pronto intervento, messe a disposizione come punto vaccinale oltre alla struttura immobile nei pressi del campo sportivo. Dopo i sopralluoghi delle autorità competenti la struttura è risultata idonea per lo svolgimento delle attività.