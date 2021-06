“10 milioni di euro di fondi regionali per favorire nuove assunzioni e creare posti di lavoro”

“Esprimo soddisfazione per l’annuncio della presidente Donatella Tesei dei 10 milioni di euro di fondi regionali messi in campo attraverso Gepafin per favorire nuove assunzioni e creare posti di lavoro. La Giunta regionale continua a sviluppare iniziative efficaci per combattere la crisi post Covid”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli.

“Dopo i sostegni ad aziende e famiglie e i numerosi bandi di intervento sviluppati in questa direzione, grazie al lavoro della presidente Tesei e della Giunta regionale è stato individuato uno strumento innovativo che andrebbe a coprire il costo della contribuzione per nuove assunzioni (un quarto del costo del lavoro) valido per un periodo di tre anni e riservato ad aziende in grado di investire sul territorio attraverso un piano industriale adeguato in cui sia previsto un incremento dei livelli occupazionali. Tale misura permetterebbe di combattere la disoccupazione e potenziare la forza lavoro delle aziende umbre, favorendone la crescita. C’è chi, come il Movimento 5 Stelle, continua a vedere nel reddito di cittadinanza una misura per costruire il futuro del paese e chi invece come la Lega continua a lavorare per far crescere il tessuto economico locale attraverso iniziative volte all’introduzione di giovani e disoccupati nel mondo del lavoro e far sì che il loro sia un contributo attivo alla ripartenza della nostra regione”.