Delegazione della Lega Deruta in visita al centro vaccinale della città

Delegazione della Lega di Deruta in visita al centro vaccinale della città. Capoccia e Puletti (Lega): “L’amministrazione comunale ha saputo gestire al meglio la pandemia”

DERUTA – Delegazione della Lega di Deruta in visita al centro vaccinale della città. Nella giornata di lunedì il commissario di sezione Deruta, Torgiano e Collazzone Luciano Capoccia, la referente provinciale Manuela Puletti, insieme al vice commissario Benedetto Dorato e al consigliere comunale Eleonora Todini, hanno fatto un sopralluogo al centro vaccinale allestito in via Allende dall’associazione La Rosa dell’Umbria per volontà dell’amministrazione comunale.

La realizzazione nasce da un accordo con l’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) dei medici di medicina generale di Deruta, rappresentata dal dottor Massimo Leandri. La messa a disposizione dei locali da parte dell’amministrazione ha natura di pubblica utilità, gli spazi sono destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sanitarie legate al contenimento della diffusione di Covid-19. Questo importante punto diventa un servizio essenziale per i cittadini che potranno vaccinarsi a Deruta senza spostamenti in altri territori comunali.