Dalla Spagna a Cipro, quando il Made in Italy fa parlare di sé. WiseTown premiato da South Europe Startup Awards, iniziativa che celebra e riunisce l’ecosistema di startup del Sud Europa

Al South Europe Startup Awards 2019 (SESA Awards) grande soddisfazione per TeamDev, selezionata tra le aziende più innovative del Sud-Europa. La premiazione, che ha avuto luogo in streaming lo scorso 13 marzo, ha visto la partecipazione di realtà dirompenti provenienti da sette paesi, oltre all’Italia c’era anche Cipro, Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Spagna. I vincitori sono stati premiati sulla base di venti categorie, tra cui Best Civic Tech Startup che accredita la Piattaforma WiseTown di TeamDev, tra i prodotti emergenti per il settore smart city e civic technology su scala nazionale ed europea.

I SESA Awards rappresentano molto più di una competizione, l’obiettivo è riunire l’ecosistema di startup in Europa per facilitare il networking, creare sinergie ed attivare collaborazioni in base a valori e strategie comuni, in un mercato sempre più competitivo.

Essere tra i vincitori è per WiseTown un’esperienza straordinaria, un’ulteriore conferma del valore innovativo delle proprie soluzioni. La collaborazione costante tra cittadini e istituzioni rappresenta un fattore fondamentale per la creazione di una smart city. Cominciando dall’ascolto, è possibile migliorare la vivibilità e lo sviluppo sostenibile delle città, scelte supportate da numerose dashboard che il brand mette a disposizione.

“WiseTown nasce soprattutto nell’ambito delle civic technologies, quindi le tecnologie al servizio del cittadino che permettono alla Pubblica Amministrazione e al Comune di rendere più semplice la vita, migliori i servizi e di avere un maggior controllo su quelli che possono essere gli sviluppi e come indirizzarli”.

Dichiara Andrea Cruciani, CEO di TeamDev.