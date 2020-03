Le majorettes di Acquasparta raccolgono fondi per l’ospedale di Terni. Ancora più intensa la loro attività di raccolta fondi in questo periodo di emergenza

Ballando nelle piazze, in Italia e all’estero, le majorettes di Acquasparta ogni anno raccolgono cifre importanti destinate all’azienda ospedaliera di Terni. Ora che l’emergenza coronavirus ha bloccato anche le loro esibizioni, le New lady Spartanes majorettes odv hanno deciso di partire con una raccolta fondi per l’ospedale con un video che invita tutti a partecipare a questo gesto di solidarietà e condivisione.

“Essendo noi una odv riconosciuta dalla Regione Umbria, ogni anno, grazie al ricavato delle nostre esibizioni – spiega la presidente, Rachele Gubbiotti – effettuiamo una donazione ad enti o privati, solitamente al nostro ospedale di Terni. Quest’anno, non avendo potuto fare molte esibizioni visto lo stato di emergenza che tutta la Nazione sta vivendo, abbiamo pensato di devolvere quello che siamo riuscite a mettere via da gennaio ad oggi e di aprire una raccolta fondi per far sì che, con l’aiuto di chi vorrà partecipare, potremo riuscire a donare una somma più sostanziosa che possa essere di aiuto all’ospedale per fronteggiare questa emergenza sanitaria”.

Da oggi al 20 aprile è possibile donare sul codice IBAN dell’associazione IT 03 O 02008 72511 000105573228.