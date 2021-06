La sede della Lega Terni apre le porte ai cittadini

Da venerdì 11 giugno, la Lega apre le porte della sua sede ternana. Il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (giornata dedicata al tesseramento), dalle 16 alle 19, gli amministratori e i militanti della Lega incontreranno i cittadini presso la sede di Terni in Galleria del Corso, 7.

“Consiglieri, assessori comunali e militanti della Lega – sottolinea il referente provinciale della Lega Terni, Nico Nunzi – dalla prossima settimana saranno a disposizione per parlare alla città. L’obiettivo è quello di ascoltare proposte e collaborare insieme al rilancio della nostra Terni con idee, iniziative e progetti da realizzare. Queste aperture serviranno per incontrare i cittadini, affrontare le criticità del nostro territorio e cercare di risolverle, analizzando i singoli problemi, affinché nessuno venga lasciato indietro. Sarà uno spazio aperto a tutti, al servizio della cittadinanza, in cui faremo anche conoscere il buon governo della Lega e le azioni messe in campo, fino ad oggi, dalla giunta Latini. E’ questa la politica che ci piace ed è questo lo spirito che Matteo Salvini sta portando avanti. Una politica che non rimane confinata nei palazzi, ma che si confronta con gli elettori, che va tra la gente, un’azione politica fatta di partecipazione e vicinanza al territorio”.