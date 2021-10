Covid: in Umbria calo di positivi e ricoverati per il virus

Crolla il tasso di positività giornaliero dei test

Tornano meno di 700, 672 per la precisione, gli attualmente positivi al Covid in Umbria. In calo di 34 rispetto a sabato in base ai dati della Regione aggiornati a domenica 10 ottobre.

Scendono anche i ricoverati negli ospedali, 46, quattro in meno, cinque in terapia intensiva (dato stabile).

Nell’ultimo giorno sono stati accertati 12 nuovi positivi e 46 guariti mentre non si registrano nuovi morti.

I tamponi analizzati sono stati 1.313 e 6.153 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,16 per cento (0,57 sabato).