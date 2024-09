Corso ECM su UpToDate e LexiDrug per il personale sanitario Usl Umbria 2 dal 1° ottobre

TERNI – L’Azienda Usl Umbria 2 promuove il corso accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie “UpToDate e Lexidrug: istruzioni per l’uso”, proposto in Fad asincrona e disponibile in rete dal 1 ottobre al 10 dicembre 2024.

Nell’ottica del miglioramento continuo dei percorsi clinico-assistenziali diagnostici, terapeutici e riabilitativi nell’ambito sanitario, l’evento formativo è finalizzato a far conoscere le piattaforme scientifiche UpToDate e Lexidrug attivate nella Usl Umbria 2 a beneficio di tutti i professionisti della salute con accesso libero da tutta la rete aziendale. Lo strumento UpToDate consente al personale sanitario di mantenersi al passo con i più recenti protocolli e linee guida internazionali e offre un importante supporto per prendere in modo rapido le decisioni migliori per la cura del paziente, mentre la banca dati Lexidrug, per la prima volta attiva nella Usl Umbria 2, fornisce informazioni sui farmaci chiare e aggiornate in tempo reale.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza riguardo l’utilizzo delle due piattaforme UpToDate e Lexidrug per consentire al personale sanitario una rapida ed efficace consultazione nelle funzionalità di ricerca e nelle potenzialità di migliaia di contenuti clinici, farmacologici e informativi utili nella pratica clinica e in tutti i contesti.

UpToDate è uno strumento di supporto alle decisioni cliniche basato su prove di efficacia i cui contenuti sono curati da un team di oltre 7.500 medici e specialisti e che ha come obiettivo quello di aiutare i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le decisioni migliori per la cura del paziente e di supportarli nella gestione di casi clinici complessi. Copre 25 specializzazioni e comprende oltre 12.800 argomenti clinici. Altri elementi esclusivi che danno il senso e la portata dell’importanza di queste piattaforme scientifiche internazionali sono le oltre 38.000 immagini, con 8000 monografie di farmaci.

Il progetto formativo, per una durata totale di 4 ore, è rivolto a tutte le professioni sanitarie e realizzato utilizzando la metodologia della formazione a distanza e-learning, permettendo l’accesso da remoto al materiale didattico e consentendo ai partecipanti di seguire il corso da qualsiasi luogo, device e in qualsiasi momento.

Il comitato scientifico del corso è composto da Lucio Patoia, direttore UOC Medicina Interna Ospedale “San Giovanni Battista” Foligno; da Fausto Bartolini, direttore Dipartimento Assistenza Farmaceutica Azienda Usl Umbria 2 e coordinatore Governance Farmaceutica Regione Umbria; da Cristina Cenci, responsabile UOS Medicina Interna post critica Telemedicina per l’integrazione ospedale – territorio Azienda Usl Umbria 2 e da Alberto Tomassi, responsabile Servizio Formazione e Comunicazione Azienda Usl Umbria 2.

Focus e approfondimenti sulle caratteristiche e funzionalità delle due piattaforme scientifiche internazionali insieme alle istruzioni pratiche per accedere ed utilizzare gli strumenti di ricerca, sono affidati a Chiara Taiana, Customer Success and Training Specialist UpToDate e Lexidrug.