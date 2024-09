Alessio Malfagia domina la Corri per Leo

L’atleta perugino della Podistica Lino Spagnoli vince la quinta edizione della manifestazione in ricordo di Leonardo Cenci. Tra le donne spicca Silvia Tamburi. Al percorso verde 200 i corridori in gara

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla quinta edizione della Corri per Leo, manifestazione podistica organizzata al percorso verde dalla Fondazione Avanti Tutta in ricordo di Leonardo Cenci. 200 gli atleti in gara per un percorso competitivo di 9,3 km che ha visto il dominio assoluto di Alessio Malfagia della Podistica Lino Spagnoli con il tempo di 31:21. Dietro di lui Fabio Baldassari dell’Atletica Avis Magione (32:43) e Lorenzo Rossi dell’Olimpic Runners Lama (33:04). Nei tre giri di gara, che hanno toccato anche lo stadio Curi, si è ben comportata anche Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia, prima nella categoria femminile (settima in quella generale) con il tempo di 33:50. Gli altri due gradini del podio tinto di rosa li hanno occupati rispettivamente Lucrezia Vagnoli (36:47) sempre dell’Atletica Avis Perugia e Linda Giorgi dell’Arcs CUS Perugia (36:57).

Tra gli atleti in gara anche il Presidente della Fondazione Avanti Tutta Federico Cenci.

“Una bella giornata di sole che possiamo sintetizzare con tre parole. Gratitudine, per tutti coloro che hanno partecipato e per quanti hanno collaborato alla realizzazione. Amicizia, nel nome di Leonardo e di un evento in cui si sono ritrovate tante persone. Aiuto, perché nella corsa trovi il sostegno degli altri quando sei in difficoltà, così come si aiutano le persone che vivono la difficile realtà della malattia oncologica. Siamo riusciti ancora una volta a dimostrare quanto vogliamo bene a Leonardo”.

Soddisfatto anche Gianluca Pisello, vice Presidente della Asd Avanti Tutta per Leonardo, che ha organizzato la gara in collaborazione con l’Atletica Avis Perugia.

“Duecento iscritti è un bel segnale per una corsa podistica, visto che nel fine settimana ne erano presenti anche altre. Lo spirito di Leo è ancora vivo, così come il suo messaggio solidaristico”. Tra le istituzioni presenti il Comune di Perugia con l’Assessore allo sport Pierluigi Vossi e lo Csen Perugia con il Presidente Giuliano Baiocchi.

L’evento, che ha avuto come quartiere generale l’area adiacente il velodromo, ha visto buon numero di partecipanti anche per la passeggiata non competitiva, dove non sono mancati gli studenti dell’ITTS Volta di Perugia accompagnati dal docente Raffaele Murano.

Diverse le categorie di atleti premiati grazie al contributo delle aziende Smooth, Gruppo Grifo Agroalimentare e Sasso dei Lupi e Anna Sport.

Presente anche uno stand di diagnostica del CISOM, grazie ai loro volontari. Un ringraziamento per la collaborazione anche al gruppo protezione civile Perusia e ai volontari del Circolo UniCredit Umbria.