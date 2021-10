Coronavirus Umbria: in aumento i nuovi casi

Nella giornata di oggi sono 67 i nuovi positivi, un ricovero in più

Ancora in risalita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 770, 54 in più di giovedì, in base ai dati sul sito della Regione aggiornati al 22 ottobre.

Sostanzialmente stabile però il quadro dei ricoverati in ospedale, 40, uno in più, quattro dei quali nelle terapie intensive (dato invariato).

Nell’ultimo giorno sono emersi 67 nuovi positivi, 12 guariti e un nuovo morto per il virus.

Sono stati analizzati 1.994 tamponi e 7.997 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,67 per cento (era 0,57 giovedì).