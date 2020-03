Coronavirus: scuole e università chiuse fino al 15 marzo. Nono caso in Umbria

Coronavirus: scuole e università chiuse fino al 15 marzo. E’ quanto deciso dal Governo: a casa anche gli studenti umbri. In isolamento fiduciario il nuovo contagiato a Terni

E’ ufficiale: scuole chiuse da giovedì 5 marzo fino a domenica 15.

“Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”.

Ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.

“In questo momento siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico” in particolare “per la terapia intensiva e sub-intensiva”.

Ha precisato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

UN NUOVO CASO IN UMBRIA

Un nuovo caso di infezione da coronavirus è stato riscontrato in Umbria dove sale così a nove il numero dei contagiati. Lo ha reso noto la Direzione regionale alla Sanità.

“Il soggetto risultato positivo – spiega la Regione in un comunicato – rientra nella rete di contatti di uno dei casi accertati e resi noti il 3 marzo. Quindi “da giorni individuato dai servizi sanitari e tenuto in isolamento fiduciario”.

La Direzione inoltre, informa che un altro paziente positivo in isolamento presso la propria abitazione, è stato ricoverato all’ospedale di Terni per eseguire dei controlli. La sua condizione di salute – viene spiegato – non desta preoccupazione.