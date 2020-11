Coronavirus: scende al 7,1% il tasso di positività. Altri 832 guariti, scendono gli attualmente positivi

Continua il trend in decrescita dei ricoverati e degli attualmente positivi al Covid in Umbria dove nell’ultimo giorno si registrano però altri 14 morti, 369 totali. In base ai dati della Regione sono stati registrati nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi, 22.821 totali, a fronte di un numero elevato di guariti, 832, 13.018, con gli attualmente positivi oggi 9.434, 503 in meno di ieri. Sono stati analizzati 4.791 tamponi, 404.601 complessivi, con un tasso di positività del 7,1% (ieri 8,9%). I ricoverati in ospedale sono oggi 418, 14 in meno, 68 (erano 70) in terapia intensiva.