Coronavirus: in Umbria 300 guariti in un giorno. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari

Sono stati 300 i guariti dal Covid in Umbria nell’ultimo giorno, 27.580, a fronte di 277 nuovi positivi, 32.899, secondo quanto riporta il sito della Regione dedicato alla pandemia. Registrati altri otto morti, 714, con gli attualmente positivi in lieve discesa, ora 4.605, 31 meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.576, 556.954, con un tasso di positività del 7,74 per cento contro il 5,5 di ieri. In calo i ricoverati, oggi 329, dieci in meno di ieri, 46 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva.