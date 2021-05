Sono 99, come ieri, i nuovi positivi al Covid accertati nell’ultimo giorno in Umbria secondo quanto riporta il sito della Regione. Segnalati poi 137 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi sono ora 2.645, 39 meno di ieri. Sono stati analizzati 2.525 tamponi, con un tasso di positività del 3,9 per cento (ieri 4 per cento). Ancora in discesa i ricoverati in ospedale, 159, tre meno di ieri nei reparti ordinari, e 20, due in meno, nelle terapie intensive.