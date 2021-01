Coronavirus: 295 positivi su 3568 tamponi. 326 i ricoverati

Sono 295 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 3.568 tamponi analizzati, con un tasso di positività che dal 5.5 di ieri sale all’8.26 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 9 gennaio, i guariti sono 162 (25.760 in tutto) e quattro i morti (652 dall’inizio della pandemia). Salgono ancora gli attualmente positivi, 4.237, sono 129 in più di ieri. I ricoverati sono 326, tre in più di ieri, 47 dei quali (quattro in più), in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 526.153 tamponi.