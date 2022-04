Corecom: avviato progetto media e minori

Dal titolo “bro #usa i social caccia i troll”

Il Corecom dell’Umbria ha dato avvio al progetto media e minori “Bro #usa i social caccia i troll” che mira a sensibilizzare e informare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado sul fenomeno dell’hate speech (odio) online, un fenomeno in forte crescita sulla rete che finisce per premiare i contenuti con maggiore potere di attrazione, spesso quelli più estremi, che attivano reazioni emotive, anche di odio, rabbia e frustrazione. Al progetto, realizzato in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, parteciperanno sei classi di tre istituti di istruzione superiore: l’istituto professionale “Orfini” di Foligno, l’istituto “De Gasperi-Battaglia” di Norcia e l’istituto “Majorana” di Orvieto.

L’hate speech è progressivamente aumentato negli ultimi anni. Tra le cause vengono spesso annoverate quelle relative alle tensioni sociali, alle disuguaglianze economiche, alla manipolazione e strumentalizzazione delle differenze culturali e al clima politico. Troll è invece la definizione, mutuata dalla figura dell’immaginario mostriciattolo scandinavo, di un utente che scrive e posta messaggi volutamente provocatori per generare reazioni forti, polemiche e litigi nei social e nelle varie community.

Come si legge nel documento finale del gruppo di lavoro sull’odio online istituito in seno al Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, finora è mancata un’azione comune concordata tra i Paesi europei non solo sulla definizione di hate speech e sul concetto di istigazione all’odio, ma anche quanto a un coordinamento sulle modalità di contenimento del fenomeno stesso, di cancellazione dei messaggi e rimozione dei contenuti.

Il Corecom Umbria, presieduto da Elena Veschi, intende intervenire con azioni che favoriscano la conoscenza del fenomeno e delle ricadute che ha nella vita di relazione dei ragazzi e delle ragazze e di quanto lo stesso utilizzo dei social media concorra a definire la propria identità e appartenenza nella fase dello sviluppo evolutivo.