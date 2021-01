Reinventarsi con smart working,Corecom premia racconti video. Con il bando ‘Tv di Comunità 2020’

Una piccola libreria che cerca di mantenere in vita la propria rete di contatti per affrontare anche da un punto di vista commerciale il lockdown. Musicisti di un’orchestra che hanno colto l’occasione per ripensare il loro concetto di musica attraverso strumenti digitali.

Ed infine la storia personale di chi si trova a rivalutare in questa nuova “normalità” molti aspetti della propria vita professionale e privata, con la casa che può diventare il nuovo posto di lavoro.

Tre storie emblematiche “made in Umbria” – persone che hanno dovuto reinventarsi durante la pandemia per affrontare l’emergenza Covid-19 – per raccontare attraverso altrettanti video-documentari la tematica attuale dello smart working, valutandone l’impatto economico e sociale oltre alle svariate implicazioni connesse. È quest’ultimo in sintesi l’obiettivo del bando ‘Tv di Comunità 2020’, promosso dal Corecom dell’Umbria e rivolto ad associazioni, radio e tv.

Ad aggiudicarsi i premi del bando, nella sezione dedicata alle associazioni, sono state quindi MenteGlocale con il video ‘Smart working bookshop’, Alberi Maestri con ‘Smart Orchestra’ e RealMente con ‘Center worker’.