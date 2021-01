Contratti di locazione, ASPPI Perugia: torna il canone concordato con cedolare secca. Dopo il Milleproroghe 2020, nel 2021 si rintroduce questa possibilità in tutta la provincia

L’Associazione piccoli proprietari immobiliari (Asppi) di Perugia comunica che dal primo gennaio 2021 “ritorna la possibilità di stipulare contratti di locazione a canone concordato con cedolare secca al 10 per cento in tutti i Comuni della provincia, quindi anche in quelli con più di 10mila abitanti oggetto di eventi calamitosi che erano stati esclusi dal decreto Milleproroghe 2020”. Parliamo dunque dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Magione, Marsciano e San Giustino, dove la situazione torna in linea con quanto accade in tutti gli altri della provincia.

“Inspiegabilmente – ha commentato Giacomo Iucci, segretario provinciale di Asppi Perugia – il provvedimento li aveva esclusi, mentre non aveva interessato i comuni ad alta tensione abitativa, quindi Perugia, Corciano, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Spoleto, Todi e Umbertide né tutti i piccoli comuni, quindi con meno di 10mila abitanti, compresi quelli oggetto di eventi calamitosi”.

Con il nuovo anno, decaduti gli effetti del Milleproroghe che riguardava solo il 2020, in tutta la provincia torna la possibilità di applicare questo tipo di contratto.