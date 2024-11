Geometri umbri premiano 42 colleghi per i 50 anni d’iscrizione alla categoria

Presente tutto il Consiglio nazionale dei geometri e il presidente Paolo Biscaro. Una cerimonia in cui si è celebrata la storia guardando anche al futuro della professione

Un ‘premio alla carriera’ a chi è iscritto alla categoria da 50 anni o più. È quello che hanno consegnato i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni a 42 colleghi che lo hanno ritirato durante la cerimonia organizzata all’Hotel Cenacolo di Assisi. A rendere ancora più significativo questo momento è stata la presenza del presidente nazionale dei geometri Paolo Biscaro insieme a tutto il Consiglio nazionale dei geometri che ha accettato l’invito a svolgere un’attività di categoria ad Assisi in questa occasione.

“Raggiungere 50 anni di iscrizione – ha dichiarato Biscaro –, quindi di attività professionale, è un traguardo molto importante, tenendo conto che la nostra categoria compie 95 anni. Per quanto riguarda il territorio dei due Collegi di Perugia e Terni, abbiamo ritenuto di dare un segnale forte venendo con tutti gli undici consiglieri per dimostrare la vicinanza che il Consiglio nazionale, che si è insediato il 12 giugno di quest’anno, sta dando ai presidenti. Riteniamo che il rapporto tra la dirigenza centrale e le dirigenze territoriali sia fondamentale nell’ottica dello sviluppo della figura del geometra”.

A ricevere il riconoscimento, un medaglione con inciso il proprio nome e il proprio numero d’iscrizione, sono stati Alberto Arcelli, Enzo Barbanera, Pietro Bernelli, Carlo Bizzarri, Lorenzo Bonaca, Ulderico Buccilli, Lucio Campagnacci, Lamberto Caponi, Fausto Cardinali, Ilario Cutini, Franco De Angelis, Romolo Devoti, Paolo Dragoni, Romeo Falchetti, Marino Ferrara, Paolo Fioretti, Alfredo Franceschini, Flaviano Gioli, Mauro Guerri, Luciano Latini, Antonio Lucarini, Giampaolo Maiotti, Mario Malizia, Guido Marinacci, Avio Mariucci, Velio Massini Rosati, Patrizio Montanucci, Giovanni Maria Nunzi, Gianfranco Ortica, Floriano Palmi, Franco Petrioli, Giacomo Pietrantoni, Alberto Pulcioni, Enrico Raspati, Ugo Rosati, Mario Salvatori, Franco Sciri, Paolo Tancetti, Renzo Tarducci, Gabriele Tomassoni, Maurizio Urbani e Felice Zazzaretta.

“Cinquant’anni d’iscrizione – ha commentato Enzo Tonzani, presidente Collegio dei geometri di Perugia – sono veramente tanti. La presenza del nuovo Consiglio nazionale, appena insediato, ci riempie di orgoglio perché vuol dire che con l’Umbria ha un buonissimo rapporto. Avere un riconoscimento consegnato dal presidente del Consiglio nazionale credo che sia ricordo ancora più grande per i nostri colleghi”. “Questa – ha aggiunto Roberto Riommi, presidente Collegio dei geometri di Terni – è veramente una bella occasione che mi rende emozionato. Faccio parte di quella generazione che è cresciuta con i colleghi più grandi e vedere ancora amici, colleghi, dopo 50 anni iscritti, attaccati alla professione, è veramente una cosa bellissima. Diamo un piccolo riconoscimento alle persone che hanno dedicato la loro vita alla professione”.

Questa cerimonia è stata certamente un modo per celebrare chi ha fatto un pezzo di storia della categoria, ma anche un’occasione per guardare al futuro della professione che ha bisogno di giovani in un mercato del lavoro da cui arriva una forte richiesta di geometri.