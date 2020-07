L’azienda umbra Connesi ancora al fianco della Lube Volley. L’operatore di telecomunicazioni sarà fornitore ufficiale del servizio backup internet al Palas di Civitanova Marche

È confermato l’accordo di sponsorizzazione fra Lube Volley e Connesi. L’operatore di telecomunicazioni sarà fornitore ufficiale anche per la stagione 2020/2021 di serie A1 maschile. Per il terzo anno consecutivo la Lube Volley si affida a Connesi e rinnova la collaborazione per la fornitura del servizio backup internet all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Grazie a Connesi, tutti gli operatori della comunicazione presenti potranno condividere in tempo reale le imprese della squadra campione d’Italia, d’Europa e del mondo. L’accordo prevede inoltre un’iniziativa speciale rivolta agli abbonati, ovvero una tariffa agevolata per la connessione internet a casa, con fibra ottica fino a 1 Gigabit.