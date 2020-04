Comune di Perugia: tutti i numeri utili per l’emergenza coronavirus. Creata un’apposita pagina nel sito istituzionale

Il Comune di Perugia sempre vicino ai propri cittadini. Per semplificare le richieste di aiuto (in ogni campo), l’Ente ha deciso di raggruppare tutti i numeri utili in un’unica pagina del proprio sito istituzionale. Si parte dal contatto della Protezione Civile comunale fino ad arrivare a quello dei Centri Antiviolenza comunale, regionale e nazionale. Inoltre, per i più giovani, è stata dedicata una Chat sulla piattaforma social Telegram, per un aiuto psicologico. Non mancano le indicazioni per raggiungere telefonicamente i servizi a domicilio (spesa e farmaci) e per rimanere in contatto con gli uffici comunali per le pratiche amministrative.

I numeri utili sono i seguenti:

Protezione Civile comunale: 075 577 3116 / 3117 attivi tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

Servizio Spesa a domicilio: Numero verde 800035880

Servizio Farmaci a domicilio: 075 5272711

Servizi sociali Comune di Perugia: 075 577 2357 / 2773

Uffici di cittadinanza: 075 577 2990 – 2995 – 2997 – 3540 – 3544

Aiuto psicologico Usl: Numero verde 800636363

E-mail: coordinamento.psicologico@uslumbria1.it

Centro Antiviolenza comunale: 075 6976073 – 3423029409 – attivi h24

Centro Antiviolenza regionale: Numero verde 800861126 – attivo h24

Centro Antiviolenza nazionale: 1522

Aiuto psicologico (per ragazzi fino a 27 anni): Chat Telegram: https://t.me/contatto_Covid19