Città della Pieve: grande partenza per Futura Evolution, la “palestra della salute”

Grande successo per l’Open Day di Futura Evolution, la “Palestra della salute”, svoltosi lo scorso 15 luglio a Città della Pieve. L’evento, un vero e proprio apripista nel suo genere per la struttura dopo il periodo di chiusura forzata, ha riscosso grande partecipazione da parte degli appassionati del fitness, arrivati all’Open day con grande entusiasmo.

In una cornice completamente rinnovata, con una sala pesi più grande e con attrezzature di ultima generazione per andare incontro a qualsiasi esigenza, i partecipanti all’evento hanno potuto finalmente vivere la palestra e vedere con i propri occhi tutte le migliorie e gli adeguamenti fatti da Futura Evolution nel corso dei mesi passati.

Gli allenamenti dell’Open day si sono svolti nella maniera più sicura possibile e nel pieno distanziamento e rispetto delle normative anti-Covid. Un primo passo verso quello che, tutti gli amanti del settore, sperano possa essere il ritorno alla normalità.

“L’idea dell’Open day di Futura Evolution è nata grazie alla nostra passione, il culto del corpo e della salute. In virtù di questo va il progetto a più ampio raggio della “Palestra della salute”, che stiamo sviluppando con la struttura di Città della Pieve, ma anche nella confinante Città di Chiusi – dichiara Maurizio Frasconi, titolare di Futura Evolution. Il nostro obiettivo è una nuova idea di allenamento che vada ad individuare i giusti strumenti per entrare nel mondo del body building. Nonostante il periodo passato e tutte le incertezze che riguardano il futuro, abbiamo investito e continueremo a farlo. A dimostrazione di ciò, oltre all’evento organizzato, anche tutti gli adeguamenti e le migliorie portate nella nostra struttura. E non finisce qua. Il grande successo dell’evento ci spinge a dare ancora di più per andare incontro alle esigenze dei nostri iscritti che, siamo sicuri, saranno felicissimi delle novità che presenteremo nelle prossime settimane”