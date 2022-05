Ciprini, Pavanelli (M5s), incontro con il ministro Difesa Slovacchia

In occasione della visita in Italia di Marian Mayer, ministro della Difesa della Slovacchia, la deputata Tiziana Ciprini e la senatrice Emma Pavanelli del M5s hanno partecipato alla cena ospiti dall’ambasciatrice slovacca.

“Un’occasione – hanno detto le portavoce del Movimento – per mantenere i rapporti con la Slovacchia e rafforzare il gemellaggio tra Bratislava e Perugia, legame che quest’anno celebra 70 anni, e per dimostrare la vicinanza al paese che sta vivendo forti criticità in quanto confinante con l’Ucraina. L‘auspicio è che la guerra finisca presto e che le celebrazioni tra le due città siano un modo per consolidare i rapporti. L’incontro è stato anche l’occasione per invitare il ministro a visitare il capoluogo umbro e la regione”.