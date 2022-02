Cinema Umbria: esce il bando di concorso del PerSo

Torna la formula con i 9 giorni di festiva

Date, scadenze, categorie e premi: è stato pubblicato (disponibile su persofestival.it ) il bando per iscrivere la propria opera al PerSo – Perugia Social Film Festival. L’ottava edizione del concorso internazionale dedicato al cinema documentario, e ai suoi diversi linguaggi, si terrà a Perugia dal 1 al 9 ottobre 2022.

La prima scadenza per partecipare al nuovo bando, nelle 4 differenti categorie di concorso, è quella del 19 marzo. Montepremi in palio di 5.500 €. Il festival umbro, noto e apprezzato nel panorama dei concorsi di cinema a livello internazionale, volge lo sguardo alle opere cinematografiche che raccontino, attraverso il cinema del reale, il presente con tutte le sue sfumature, storture, bellezze e contraddizioni; con un’attenzione al sociale, nel senso più ampio del termine.

Attenzione particolare in fase di selezione ai linguaggi innovativi della documentaristica e a quelle opere in grado di far dialogare generi diversi, nel costante obiettivo di avvicinare un vasto pubblico alle storie e alle tematiche affrontate. L’idea è quella di presentare agli appassionati opere e linguaggi differenti, che restituiscono il valore attuale e lo stato del cinema del reale attraverso un mix di produzioni indipendenti e grandi produzioni.

I numeri: 4 categorie di concorso, 7 premi, 9 giorni di proiezioni. Nella passata edizione (edizione ridotta causa Covid-19): 45 titoli in programma, 10 anteprime italiane, 8 location, oltre 40 ospiti, eventi speciali e masterclass di formazione per pubblico e professionisti.

Come spiega Luca Ferretti, direttore artistico del Festival:

“Dopo due anni condizionati dall’emergenza sanitaria, torniamo al nostro format consueto di 9 giorni di Festival. Stiamo lavorando per proporre nuovi eventi e nuove progettualità di grande interesse, sia per il pubblico che per i professionisti del settore cinematografico. Un lavoro innanzitutto legato alla ricerca di fondi, troppo ristretti in queste ultime edizioni. Speriamo di trovare il necessario sostegno, innanzitutto dagli enti locali, e annunciarvi presto importanti novità per la prossima edizione”.

Kermesse unica, il PerSo è un evento capace di coinvolgere un’intera città, comprese strutture, persone e pezzi di comunità non sempre integrati, come per le attività svolte con le giurie composte dalle detenute e dai detenuti della Casa circondariale di Perugia-Capanne. L’annuncio delle date dell’edizione 2022 coincide con pubblicazione del bando per partecipare alla competizione nelle diverse sezioni del concorso.

Il programma prevede, oltre alle sezioni competitive indicate, rassegne e retrospettive dedicate a cineasti di rilievo nel panorama internazionale, eventi di approfondimento su temi legati alla psichiatria, una sezione dedicata ai podcast.

Come sempre, occhio di riguardo all’Umbria con il concorso Umbria in Celluloide dedicato ai lavori ambientati in Umbria e/o sull’Umbria oppure di autori umbri.

Il Festival è organizzato dall’Associazione RealMente, in collaborazione con la Fondazione La Città del Sole Onlus. Direzione artistica di Luca Ferretti e Giovanni Piperno.

SCADENZE

Alla competizione possono partecipare film documentari di qualsiasi nazionalità, completati dal 1° gennaio 2020 o la cui prima proiezione pubblica abbia avuto luogo non prima di tale data. Sono quattro le categorie: PerSo Award per il miglior film documentario di medio-lungometraggio; PerSo Cinema Italiano per il miglior film documentario italiano; PerSo Short Award per il miglior film documentario di cortometraggio; PerSo “Umbria in celluloide”. L’iscrizione di un film al concorso del PerSo Film Festival del 2022, può essere effettuata esclusivamente online sulle piattaforme online Film Freeway e FestHome.

Per le SCADENZE ci sono tre termini per l’iscrizione dei film, validi per tutte le categorie di concorso: deadline anticipata: 19 marzo 2022, deadline standard: 30 aprile 2022 e deadline tardiva: 7 giugno 2022.