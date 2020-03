Celebrato il settimo anniversario dall’uccisione di Margherita Peccati e Daniela Crispolti

È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia per il settimo anniversario della barbara uccisione delle due dipendenti della Regione Umbria, Margherita Peccati e Daniela Crispolti, colpite a morte mentre erano sul loro posto di lavoro. Alla cerimonia, svoltasi all’ingresso della sede regionale del Broletto, con la presidente Tesei hanno partecipato molti colleghi delle due dipendenti uccise, presenti anche gli assessori regionali.

“Credo che tutti noi, oggi – ha detto la presidente -, siamo qui non per dovere, ma con la profonda convinzione di voler ricordare due persone che si sono adoperate per il bene comune, con grande senso di responsabilità ed umanità, in un contesto non sempre facile, e che hanno pagato con la vita il loro impegno. E proprio attraverso il ricordo di Daniela e Margherita voglio ringraziare tutti i dipendenti pubblici che ogni giorno svolgono le loro funzioni con dedizione, a favore della comunità”.