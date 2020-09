Maltempo: chiusa corsia galleria Volumni a Perugia. Melasecche: “La situazione è sotto controllo”



Un venerdì all’insegna del maltempo nella provincia di Perugia. Diversi danni e forti disagi causati dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta in tutto il territorio perugino, soprattutto nelle zone di Perugia, Marsciano, Todi, Gualdo Tadino e Foligno. Diversi gli alberi caduti e diversi allagamenti, soprattutto nella zona del capoluogo umbro dove, addirittura, è stata chiusa una corsia della galleria Volumni del Raccordo Perugia-Bettolle per lacopiosa perdita di acqua e fango. Come si apprende da una nota dell’Anas:

“Sul raccordo Perugia-Bettolle è temporaneamente chiusa la corsia di marcia della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni all’interno della galleria “Volumni”, tra gli svincoli di Piscille e Ponte San Giovanni, a Perugia. Il transito è consentito sulla corsia di sorpasso. La limitazione è stata istituita al fine di consentire al personale Anas gli interventi di ispezione e pulizia delle opere idrauliche dopo che, a causa del maltempo delle ultime ore, si era aperta un’infiltrazione di acqua di falda tra due conci della calotta. Il problema non riguarda la struttura della galleria. Il personale Anas sta predisponendo gli interventi di ripristino della tenuta idraulica che saranno eseguiti nelle prossime ore, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo”.

In merito, in mattinata, sono arrivate le rassicurazioni da parte dell’Assessore regionale Enrico Melasecche che informa che