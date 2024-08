FMC 2024, stasera e domani due concerti con il grande George Lopez

Due concerti a Palazzo della Corgna: fra poche ore George Lopez con il flautista Christian Delafontaine suonano brani di Clementi, Mozart, Schumann e Chopin; domani il concerto “Latin Fire” con Lopez accompagnato dalla pianista cino-americana Gulimina Mahamuti

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago propone due concerti a Palazzo della Corgna nel giro di ventiquattr’ore, entrambi nel segno del grande pianista americano George Lopez. Tra poche ore, con inizio sempre alle 21:15, Lopez sarà accompagnato al flauto dallo svizzero Christian Delafontaine, primo flauto dell’Orchestra da Camera di Lucerna e proporranno brani di Muzio Clementi, la “Sonate n° 1” (Allegro vivace – Andante – Rondo Allegro); poi l'”Andante KV 315″di Wolfgang Amadeus Mozart, la “Fantaisiestücke op. 732” (Zart und mit Ausdruck – Lebhaft, leicht – Rash und mit Feuer) di Robert Schumann, la “Balade n° 3 op. 47” di Fryderyk Chopin, la “Sonate op. 6” (Allegro moderato – Adagio – Allegretto – Allegro vivace) di Walter Rabl; il concerto si concluderà con la “Fantasie op. 55” di Carl Frühling.

George Sebastian Lopez è nato a New York e cresciuto in Belize da “genitori Maya“, iniziò a suonare il piano all’età di undici anni. Al suo ritorno negli Stati Uniti, ha vinto la sua prima competizione pianistica a 14 anni in Texas e, due anni dopo, ha ricevuto una borsa di studio completa per la Hartt School of Music. Dopo la laurea con lode, è andato a Parigi con una borsa di studio franco-americana e ha vinto il primo premio per il “Diplome Superieure”. Ha completato il suo Master “cum laude” ad Amsterdam. Lopez ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione delle Variazioni Goldberg di Bach al Concertgebouw di Amsterdam, ha eseguito la Rhapsody in Blue di Gershwin con la New Hampshire Music Festival Orchestra e ha eseguito il ciclo completo dei concerti per pianoforte di Beethoven. Su invito, è stato in tournée e si è esibito a Weill Recital Hall a Carnegie Hall, a Los Angeles, a Parigi, Londra, Colonia, New York. Le sue collaborazioni di musica da camera hanno incluso l’Emerson String Quartet, il Rainier Quartet, l’Incanto Ensemble of Germany e l’Aurea Ensemble of Providence. Con il violoncellista Emmanuel Feldman ha eseguito la prima mondiale di In Time of War di Jan Swafford per violoncello e pianoforte. Oltre alla New Hampshire Symphony, George Lopez è apparso con la Granite State Symphony Orchestra, la Midcoast Symphony of Maine e la Fort Smith Symphony in Arkansas. Ha tenuto concerti in Svizzera e in Olanda, e ha suonato per la prima volta un concerto per pianoforte appositamente scritto per lui da Romeo Melloni, un compositore italiano di Milano, e registrato con la Czech Philharmonic Chamber Orchestra di Praga.

Lo svizzero Christian Delafontaine è primo flautista dell’Orchestra da Camera di Lucerna, pianista e direttore d’orchestra, ha partecipato a numerosi recital in Russia, negli Stati Uniti e in tutta Europa e la sua discografia include registrazioni di Bach, i quartetti di Mozart, opere per flauto e organo, e opere moderne di compositori russi. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Alain Marion e William Bennett in Canada, e in tour negli Stati Uniti e in Europa come Primo Flauto dell’Orchestra Jeunesses Musicales sotto la direzione del grande Leonard Bernstein. È stato direttore artistico e direttore dell’Orchestra Città di Yverdon in Svizzera negli ultimi dieci anni e ha insegnato al Conservatorio di Neuchatel. Si esibisce con la Zurich Chamber Orchestra, la Camerata di Zurigo e Lucerna Festival Strings. A Castiglione del Lago ha suonato con diverse formazioni in quasi tutte le edizioni della manifestazione.

Domani 9 agosto il “Duo Mundi George & Guli” composto dai pianisti George Lopez e Gulimina Mahamuti, pianista cino-americana di fama internazionale, proporranno al pubblico di Castiglione del Lago il “Latin Fire: Exotic Dance Music for Four Hands, One Piano“, una divertente performance pianistica a quattro mani. La coppia eseguirà brani di Astor Piazzolla, Fazil Say, Jose Elizondo, Errollyn Wallen, Tom Gerou, Nikolai Kapustin e Leonard Bernstein, con opere riarrangiate, da due pianoforti a un solo pianoforte a quattro mani dagli stessi Lopez e Mahamuti.

La pianista cinese-americana di fama internazionale Gulimina Mahamuti, si esibisce come solista, pianista in duetto/duo con George Lopez: è musicista da camera nelle principali città degli Stati Uniti, Canada, Danimarca, Ungheria, Turchia, e Cina, con trasmissioni su radio e TV di Stato.

Ha tenuto recital a Budapest, su invito dell’ambasciatore turco in Ungheria e ad Istanbul sotto l’egida del Conservatorio Statale di Musica Turco, dove il recital è stato trasmesso dalla Radio dell’Università Tecnica di Istanbul.

Mahamuti ha eseguito recital di pianoforte solista su pianoforti Grotrian-Steinweg e Blüthner in Danimarca nella bellissima Hune Kirke medievale vicino ad Aalborg e nella Herfølge Kirke vicino a Copenhagen. Si è esibita alla Weill Recital Hall della Carnegie Hall su musica per pianoforte dello Xinjiang proveniente dalla Cina occidentale, comprese le prime esecuzioni americane delle Variazioni su “Awariguli” del compositore cinese-americano Chen Yi, la “Canzone con la corda in RE” e la “Danza del flauto dell’aquila” dalla Suite n. 2 del compositore cinese Shi Fu. Successivamente, ha pubblicato il suo CD, Xinjiang Piano Music from Western China, contenente musica per pianoforte della regione da cui proveniva. Ha aperto il festival musicale “Una retrospettiva di Schoenberg” con Drei Klavierstücke, op. 11 presso l’Università del Missouri-Kansas City, ha suonato al concerto di apertura della celebrazione dell'”Anno della Nazione Turchia” al Queens College della City University di New York, ha dedicato recital solistici a Enrique Granados ed ha eseguito il suo capolavoro, “Cant de les estrelles” per pianoforte, organo e coro per commemorare il centenario della morte di Granados e il 150° anniversario della sua nascita presso l’Università di Akron e la Ohio Wesleyan University.

Nei concerti per la celebrazione del centenario di Leonard Bernstein, si è esibita al BernsteinFest del Bowdoin College e al #BernsteinAt100: Words, Words, Word del Colby College. Era una degli otto pianisti che si esibivano all’Elliott Schwartz Memorial Practice Rooms Project a Portland, nel Maine. Ha anche collaborato con l’Amethyst Chamber Ensemble e lo Zenith Ensemble del New England dopo essersi trasferita nel Maine nel 2018.

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, fondato e diretto dalla marchesa Marzia Crispolti Zacchìa, è organizzato e patrocinato dal Comune di Castiglione del Lago: tutti i concerti iniziano alle 21:15, con ingresso a pagamento e con possibilità di abbonamento. Il biglietto costa 5 euro; abbonamento per 6 ingressi 25 euro e abbonamento a tutti e 13 i concerti a pagamento a 50 euro. Con gli abbonamenti possono entrare contemporaneamente due persone.

Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19): www.palazzodellacorgna.it