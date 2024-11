Castiglione del Lago: inaugurato nuovo “spazio Enel”, innovazione e risparmio per i cittadini

Castiglione del Lago (Pg), 21 novembre 2024 – Un nuovo punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas, fibra ed efficienza energetica a disposizione di tutti i cittadini di Castiglione del Lago e del Trasimeno: è questa la sintesi più efficace dell’inaugurazione del nuovo Spazio Enel di Castiglione del Lago, tenutasi questa mattina in via Roma 21. I nuovi uffici, accoglienti, ampi e dotati di spazi adeguati in un’area centrale del paese, offrono sia assistenza per le forniture di elettricità, gas e fibra sia opportunità per risparmio in bolletta, efficienza energetica con prodotti innovativi e sostenibilità ambientale.

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il responsabile Enel Energia spazi Enel partner per l’Umbria e la Toscana Daniele Rosati e il channel manager territoriale Fabio Gabbarelli, il presidente associazione seniores Enel Toscana e Umbria Enzo Severini, i rappresentanti del tessuto associativo territoriale nonché gli imprenditori Massimo Lazzarini e Federica Ghezzi di Emmelettrica, partner di Enel Energia specializzato nell’attività di consulenza e di efficienza energetica che gestisce la struttura di Castiglione del Lago e che conta già uno Spazio Enel a Orvieto.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/perugia/), sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica, gas e fibra. Complessivamente, in Umbria gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono oltre 25.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra con connessione veloce, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica, gas e fibra più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/offerte). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire degli innovativi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.