Cascia: un Natale e Capodanno di eventi tra musica e tradizione

Sempre presenti tutte le attività e attrazioni del Christmas Wonder Village – Concerti, musica, laboratori e il 1° gennaio la città si immerge nel mondo delle fiabe

Dal 24 dicembre al 1° gennaio, Cascia si prepara a vivere un periodo ricco di emozioni grazie al programma del Christmas Wonder Village, che unisce tradizione, musica e un omaggio speciale all’arrivo del nuovo anno. Mercoledì 25 dicembre, alle 11.30 e alle 17 ci sarà la santa messa di Natale e durante l’intera giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, sarà possibile visitare i mercatini di Natale in piazza San Francesco, cimentarsi nel pattinaggio e visitare il Presepe Villaggio.

A partire dal 27 dicembre, i bambini dai 5 ai 14 anni potranno partecipare a Christmas Wonder Music, un laboratorio musicale ideato dall’Associazione Opera Morlacchi, in collaborazione con la Scuola di musica Giovanni e Donato da Cascia e la Corale Santa Rita, con il patrocinio del Comune di Cascia. Il tutto si svolgerà nella sala Don Sante Quintiliani. Il 27 e 28 dicembre, dalle 10 alle 12.30, attività corali e pratiche musicali. Il 29 dicembre, alle 17, concerto finale e consegna degli attestati. Questo laboratorio rappresenta un’occasione unica per avvicinare i più piccoli al mondo della musica, favorendo il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.

In occasione del 30esimo anno di attività della Corale Santa Rita di Cascia, il pomeriggio di sabato 28 dicembre si tiene uno tra gli appuntamenti più attesi del Natale Casciano: il concerto della Rassegna nazionale Federcori, in memoria di Paolo De Santis, alle ore 18.30. Un evento di grande spessore artistico, che vedrà protagonisti insieme alla Corale anche l’orchestra sinfonica ‘I concertisti di Umbertide’ e altri quattro cori.Cascia, poi, inaugura il 2025 con uno spettacolo suggestivo ispirato al mondo delle fiabe, pensato per affascinare grandi e piccoli. In un’atmosfera magica e coinvolgente, l’evento darà il benvenuto al nuovo anno, regalando emozioni indimenticabili.

“Un evento che negli anni ha preso sempre più piede diventando ormai una tradizione – dice il vicesindaco di Cascia e assessore al Turismo, Marco Emili – e generando entusiasmo tra i cittadini e turisti che hanno deciso di passare con noi il Capodanno. Ci ritroviamo tutti insieme in un’atmosfera unica che ogni anno ci offre la possibilità di scambiarci gli auguri per un anno sereno passando insieme un pomeriggio di festa. Quest’anno il nostro programma del Christmas Wonder Village, che ci ha dato tante soddisfazioni, propone un omaggio al nuovo anno nel Mondo delle Fiabe, pensato per i piccoli, ma che divertirà tanto anche noi adulti. L’invito è dunque esteso: venite a trovarci a Cascia e festeggiate con noi il nuovo anno”.

Per ulteriori informazioni sul programma degli eventi, è possibile consultare i social del Comune e di Discover Cascia oltre al sito ufficiale: www.discovercascia.com.