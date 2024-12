Capodanno: vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine

Con nota da parte della Questura di Perugia arrivata in data 21.12.2024 è stata richiesta l’adozione dell’ordinanza per la notte di capodanno che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nell’area dell’Acropoli.

L’ordinanza n.3087 del 23.12.2024, che considera l’abbandono di vetro e lattine una circostanza idonea ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno a persone e cose, specie in situazioni, come il capodanno dove si concentra una moltitudine di persone in centro storico, vieta per ragioni di pubblico interesse e ai fini della sicurezza pubblica, dalle 21.00 del 31 dicembre 2024 e fino alle 02 del 1 gennaio 2025, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche (ex D.L.vo 114/98), nonché ai titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235 del 04.04.2001, operanti nella zona del Centro Storico, con particolare riferimento alla zona compresa tra Piazza Italia, Corso Vannucci, via Baglioni, Piazza Matteotti (compreso mercato coperto se interessato dagli eventi), Piazza Danti, Piazza IV Novembre, via Calderini, via Fani, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via Bonazzi, via Scura, via delle Streghe, via della Luna, via Boncambi, via dei Priori (I° tratto fino all’intersezione con via della Cupa), via della Gabbia, via del Forte.

La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00.