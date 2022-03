Alle ore 6:30 la squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta sulla SS77 VAR in direzione Foligno, al termine dello stesso tratto di strada, per un incidente stradale. Trattasi di un mezzo pesante che trasportava vetro rovesciatosi in curva, perdendo il carico. Alle ore 8:30 dalla sede centrale è stata inviata l’autogru per il recupero dello stesso. Attualmente la strada è bloccata. Sul posto Polstrada e Anas, il conducente è in ospedale per accertamenti.