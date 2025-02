Busitalia, potenziamento della linea F: aumento delle corse

Maggiore frequenza nei collegamenti tra Viale Perari e Elce

Busitalia: rafforzamento della linea F. L’iniziativa, che interessa soprattutto gli studenti universitari è stata presentata ieri 24 febbraio, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala Rossa di palazzo dei Priori.

Presenti l’assessore alla mobilità del comune di Perugia Pierluigi Vossi, il delegato del rettore dell’Università di Perugia Paolo Belardi, il direttore operativo di BusItalia Alessio Cinfrignini, la dirigente U.O. mobilità del Comune di Perugia, Margherita Amborsi, Il mobility manager UniPG Massimo Lascquaniti, il dirigente della ripartizione tecnica di UniPg Fabio Piscini.

Il provvedimento, prevede un raddoppio delle corse (che diventano quattro all’andata e quattro al ritorno), a partire da ieri, nella fascia oraria 8:00 – 10:30 nel tratto che va da Viale Perari a Elce dal lunedì al venerdì.

Il percorso della linea F include Elce, Via Vecchi, Rimbocchi, Santa Lucia, Viale Lino Spagnoli, Ingegneria e Viale Giovanni Perari.

Le corse verso Elce partiranno alle 8:04, 8:52, 9:22 e 10:22 con arrivo rispettivamente alle 8:16, 9:04, 9:34 e 10:34. Le corse di ritorno, verso Viale Perari, sono previste alle 8:20, 9:05, 9:35 e 10:35, con rispettivo arrivo alle ore 8:30, 9:15, 9:45 e 10:45.

“Questo provvedimento – ha spiegato l’assessore Pierluigi Vossi – segna l’inizio di un percorso che, spero, possa proseguire per i 5 anni di consiliatura”. Un percorso sottolinea pensato per rispondere “alle esigenze di tanti ragazzi e ragazze che studiano nella nostra città” allo scopo di garantire agli studenti un servizio pubblico efficiente. L’obiettivo, rimarcato dall’assessore è quello di realizzare progetti simili anche in altre aree di Perugia. Vossi ha ringraziato chi ha reso possibile l’iniziativa ossia Università, BusItalia, tecnici del Comune e rappresentanze studentesche.

“Il raddoppio delle frequenze degli autobus permette agli studenti di avere a disposizione una valida alternativa all’uso del mezzo privato, collegando peraltro due poli strategici come quello di ingegneria e quello della zona centrale dell’Università in via Pascoli”, ha commentato il prof. Belardi.

Nei dettagli tecnici è invece entrato Cinfrignini sottolineando come andando a rafforzare il servizio, con un intervallo di frequenza da 30 a 15 minuti e con un raddoppio delle corse nella fascia oraria proposta si va a garantire “un servizio accessibile e sostenibile” migliorando il collegamento tra quartieri popolosi come Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Elce e Santa Lucia.

Il presidente del consiglio degli studenti, Nicholas Radicchi, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come risponde alle esigenze degli studenti, soprattutto quelli del dipartimento di Ingegneria.

Anche la dirigente dell’U.O. mobilità Margherita Ambrosi ha parlato di iniziativa “che parte da una positiva esperienza di raccordo tra enti e che raccoglie le istanze degli studenti.

Misura che ha sottolineato Massimo Lacquaniti ha incentivato la sottoscrizione di abbonamenti raggiungendo la cifra di 13.000. Ha ricordato che la città di Perugia ha una popolazione studentesca di 30.000 unità con i quali “il dialogo è continuo e proficuo non solo sul tema della mobilità, ma anche del diritto allo studio”.

Martina Braganti