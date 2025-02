Premio nazionale ‘Ilario Castagner’, Chicco Evani sarà a Norcia

Cerimonia di consegna venerdì 28 febbraio alle 10.30 al DigiPass nell’ambito di Nero Norcia

Alberico ‘Chicco’ Evani riceverà a Norcia, in occasione della 61esima edizione di Nero Norcia, venerdì 28 febbraio alle 10.30 alla sala DigiPass in via Solferino, il Premio nazionale ‘Ilario Castagner’ nel ricordo di un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano con il Perugia dei Miracoli, prima squadra imbattuta in Serie A nel 1978-1979.

Castagner era legatissimo a Norcia, che gli ha riconosciuto la cittadinanza onoraria, dove portava i giocatori in ritiro precampionato e durante la stagione. Evani venne lanciato e valorizzato da Castagner al Milan. Il premio ‘Ilario Castagner Panchina Umbria’ andrà a Federico Turriziani, nato ad Assisi e perugino d’adozione, che in Canada ha portato il St. Catharines Roma Wolves alla promozione nella League 1 Premier. Il Premio nazionale giornalistico ‘Ilario Castagner’ verrà consegnato a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, anche nel ricordo di Mario Mariano, già collaboratore del quotidiano sportivo torinese al quale Vaciago era molto legato. Il Premio giornalistico ‘Ilario Castagner e Mario Mariano’ andrà a Remo Gasperini, storica firma del quotidiano Il Messaggero.

All’evento, condotto dal giornalista Francesco Bircolotti con al fianco Francesca Cetorelli, sono attesi Michele Nappi, Alberto Di Chiara, Franco Vannini, Walter Alfredo Novellino, Federico Giunti, Padre Mauro Angelini (cappellano del Perugia), Riccardo Gaucci (figlio di Luciano Gaucci) e Mariolina Maggioni Pieroni, vedova di Ermanno Pieroni. Ci saranno rappresentanti istituzionali di Regione Umbria e Provincia di Perugia; Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria; Luigi Repace, presidente del Comitato regionale Umbria della Lega nazionale dilettanti; Antonello Ferroni, presidente del gruppo Umbria dell’Unione stampa sportiva italiana. D’intesa con il Comune di Norcia e il comitato organizzatore con Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Gian Paolo Stefanelli, Luca Lazzarini e Alberto Allegrini, ha individuato i profili meritevoli del riconoscimento una commissione presieduta da Luca Mercadini, caporedattore del Corriere dell’Umbria, con il coinvolgimento di Giampiero Molinari (già vice allenatore di Castagner) e Federico Castagner (figlio di Ilario), Giuliano Boccanera (sindaco di Norcia), Maria Anna Stella (assessore del Comune di Norcia), l’avvocato Marco Brusco, i giornalisti Renzo Berti, Massimo Boccucci, Roberto Barbacci, Elio Clero Bertoldi, Italo Carmignani, Riccardo Cucchi, Raffaele Garinella, Claudio Sampaolo, Massimo Sbardella, Claudio Sebastiani, Giancarlo Bastianelli, Fabio Gasparri e Andrea Sonaglia.