Borghi più belli d’Italia Umbria: a Natale 29 comuni in edizione speciale Monopoly. Uno dei giochi più famosi del mondo per conoscere la nostra regione

Un gioco in scatola per conoscere i Borghi più belli d’Italia Umbria a Natale. Si tratta del Monopoly, il celebre gioco la cui casa editrice ha stretto un accordo con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” per aiutare a scoprire le bellezze dell’Umbria. Il presidente dei Borghi, ringrazia il presidente nazionale e sottolinea la grande soddisfazione tra i 29 comuni per questa iniziativa per la quale sin dalla prima richiesta si è lavorato con grande sinergia con l’invio del materiale fotografico, sapendo già del successo che avrebbe avuto. Il lancio promozionale vede l‘Umbria insieme alla Toscana, all’Abruzzo e al Molise tra le prime regioni ad avere l’edizione personalizzata del Monopoly, con le immagini dei piccoli “borghi d’Italia” che sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze.