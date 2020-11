Birre umbre protagoniste in Germania

Birra Perugia si aggiudica 1 medaglia d’oro e due d’argento all’European Beer Star 2020. Oro e Argento anche per Birra dell’Eremo

Nell’anno più difficile e tribolato, arriva una grande soddisfazione da Birra Perugia. Il birrificio umbro realizza una delle performance migliori di sempre all’European Beer Start di Norimberga, in Germania, ritenuto da molti il concorso più difficile e competitivo del mondo.

Quest’anno c’erano in lizza 2.036 birre, provenienti da ben 42 paesi diversi di tutti i continenti, che sono state giudicate da una severa e qualificata giuria formata da 72 super esperti. Le degustazioni sono state fatte “alla cieca”, a fine Ottobre, e gli attesissimi risultati sono arrivatii il 13 Novembre. “Questo metodo rigoroso e trasparente è il motivo del successo del concorso, divenuto ormai tra i più prestigiosi del pianeta”, sottolinea Stefan Stang, Managing Director del Bavarian Private Brewers’Association.

Birra Perugia ottiene dunque un risultato incredibilmente prestigioso che la colloca ai vertici mondiali della produzione di birra di qualità. Ben Tre Medaglie, assegnate a Cosmo Rosso (Oro), Suburbia (Argento) e ILA (Argento), a testimonianza della bravura di questo birrificio nel realizzare birre “di alta qualità, genuine e ricche di carattere”.

Birra dell’Eremo continua a inanellare un successo dietro l’altro e torna a far parlare di sé per i prestigiosi premi ricevuti a una delle principali competizioni di birra del mondo. Selva Sour ha ricevuto la Medaglia d’Oro per la categoria Belgian-Style Lambic and Geuze, mentre Tuka ha ricevuto la Medaglia d’Argento per la categoria Speciality Ipa alla European Beer Star 2020 competition del BrauBeviale Trade Fair a Norimberga.