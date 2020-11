Bertolaso: “Individuate già diverse soluzioni”

Annunciando che nei prossimi giorni si terrà a Perugia un nuovo vertice proprio per mettere sul tavolo tutte le ipotesi e individuare la strategia definitiva da seguire, l’ex capo della Protezione civile nazionale spiega che in Umbria “non andremo a realizzare delle strutture ex novo come, appunto a Milano e Civitanova, ma a intervenire su strutture già esistenti, magari ampliandole nella disponibilità delle terapie intensive e quindi sarà un lavoro più semplice e rapido”. Bertolaso specifica che gli interventi verranno eseguiti “soprattutto sugli ospedali esistenti”, ricordando che “c’è anche una gara per quello da campo che va avanti da qualche mese, adesso vediamo come e si conclude”. Inoltre sottolinea il “l’ottimo rapporto stabilito anche con le forze armate che hanno a loro volta un ospedale disponibile”. “Insomma – aggiunge -, ci sono diverse soluzioni”.

