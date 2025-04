Bastia Umbra, una sala della Camera del lavoro dedicata a Marcella Bravetti

L’aula didattica formativa della Camera del lavoro di Bastia Umbra sarà dedicata e intitolata a Marcella Bravetti, operaia, sindacalista, femminista e protagonista, a partire dall’autunno caldo, delle principali lotte sindacali della storia del movimento operaio nella provincia di Perugia. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 5 aprile alle 10, nella sede della Camera del lavoro di Bastia Umbra, in via del Cantinone 51.

L’iniziativa promossa da Cgil e Spi provinciali di Perugia, unitamente al Coordinamento donne Lega Spi Assisi Bastia Bettona Cannara Valfabbrica. vedrà la presenza di Patrizia Bravetti, nipote di Marcella. All’evento interverranno Teresa Spoletini, segretaria della Lega Spi Cgil Assisi Bastia, Rossella Casciarri, coordinatrice provinciale Donne Spi-Cgil Perugia, Amedeo Zupi, storico Spi-Cgil, e Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia.

“La storia sindacale di Marcella Bravetti, insieme quella di tante compagne – ricordano Cgil e Spi –, parte dalle lotte di fabbrica per arrivare alle rivendicazioni per i diritti sociali e la liberazione della donna”. “Ricordo con commozione – aggiunge il segretario generale dello Spi Cgil di Perugia, Fabrizio Fratini – il primo incontro con la compagna Marcella e, in particolare, la sua capacità di coinvolgere e di lottare per la collettività”.