“Anche la Lega aderisce alla raccolta firme del Centrodestra (https://chng.it/8J6vDFrjYw) per dire NO alla stangata che la sinistra intende rifilare agli umbri, un aumento di tasse senza precedenti, che si abbatterà su cittadini, famiglie e imprese. Si tratta di una manovra finanziaria totalmente ingiustificata, messa in atto dalla Giunta solo per accumulare un tesoretto da investire, e coperta da una bugia vergognosa che ha creato negli umbri un allarmismo del tutto ingiustificato in merito a un ipotetico commissariamento della sanità regionale che l’Umbria non rischia affatto. Un tempo la sinistra era la voce dei più deboli, lottava per i diritti delle fasce più basse della popolazione, oggi dimostra tutta l’arroganza di chi vuole svuotare le tasche dei cittadini per accrescere quelle pubbliche. Ringrazio i Consiglieri Regionali della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei che, insieme ai colleghi di opposizione, stanno facendo un grande lavoro che ha permesso alla verità di venire alla luce smascherando le tante bugie della maggioranza. La Lega farà di tutto per impedire a questa Giunta di massacrare i nostri concittadini: quella al governo dell’Umbria è la peggiore sinistra della storia e non le permetteremo di mettere in ginocchio la regione”.

Così in una nota il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti