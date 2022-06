Bandiera blu “Plastic Free” assegnata al Comune di Castiglione del Lago

L’importante riconoscimento ambientale è stato conferito dopo il raggiungimento dei requisiti richiesti: Castiglione è l’unico Comune in Umbria

Castiglione del Lago, per ora unico comune in Umbria, ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free” e potrà esporre la bandiera blu dell’associazione: è il più alto riconoscimento da parte di Plastic Free per un Comune che viene valutato in base all’impegno e all’attenzione verso l’ambiente e premiato per il suo livello di virtuosità, adempiendo a una serie di requisiti dettati dall’associazione.

La cerimonia di consegna ufficiale è avvenuta sabato 4 giugno a Firenze nello splendido scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Castiglione ha dato prova, insieme ad altri 48 Comuni italiani, di impegno nella sensibilizzazione del territorio sul tema della dispersione dei rifiuti nell’ambiente, nella gestione dei rifiuti urbani e nella lotta agli abbandoni, nelle attività virtuose dell’ente e per la collaborazione con l’associazione Plastic Free.

Alla premiazione hanno partecipato la vicesindaco Andrea Sacco, la consigliera comunale Sara Petruzzi, la referente Plastic Free per Castiglione del Lago Monica Poggiani e per l’Umbria Stella Blancardi.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide. Nata come realtà digitale, nei primi anni l’associazione ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutt’Italia, è divenuta la più importante e concreta associazione di lotta contro la dispersione della plastica. L’impegno di Plastic Free si concretizza attraverso diversi progetti: dagli eventi di “clean up”, al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole, al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walking, al diving. L’obiettivo è di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i mari, i fiumi, gli ecosistemi e mettono a rischio la salute dell’uomo e degli animali.

In un anno di attività a Castiglione del Lago sono stati organizzati 4 eventi con circa 300 volontari totali nei quali sono stati rimossi 945 kg di rifiuti di ogni genere. Ma non basta: