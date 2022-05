Autismo, a Castiglione del Lago inaugurazione della “Panchina blu”

La cerimonia sarà arricchita da contributi e testimonianze sul tema

Martedì 24 maggio dalle ore 9.30 nel Parco antistante alla Scuola Primaria “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago, sarà inaugurata la Panchina Blu.

L’iniziativa, ideata per sensibilizzare sul tema dell’autismo, è promossa dall’Organizzazione di Volontariato Passaparola in collaborazione con il Cesvol Umbria, la Direzione Didattica “Franco Rasetti”, l’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli- Rasetti” e la Cooperativa Sociale Seriana 2000, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago e dell’USL Umbria 1.

In linea con la finalità indicata, l’evento era previsto in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, ma le avverse condizioni meteo avevano indotto a posticipare il taglio del nastro, riprogrammato in data successiva e anche in questo caso rinviato per identica motivazione.

Il programma si aprirà con i Laboratori Istantanei a cura degli Ospiti e degli Operatori dei Centri Diurni Socio-Riabilitativi Educativi del Distretto Sanitario del Trasimeno-USL Umbria 1 che esporranno anche i propri manufatti artigianali e vedrà poi protagonisti gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli Rasetti”.

Gli studenti dell’Indirizzo Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica apporranno la targa con la data e la motivazione, ed insieme ai compagni e alle compagne dell’Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale leggeranno le loro riflessioni sul tema partendo dai pregiudizi che lo accompagnano ed arrivando alla consapevolezza. Uno scambio di doni fra gli alunni della classe 1^ A della Scuola Primaria e gli ospiti dei Centri Diurni del Distretto precederà il taglio del nastro, al quale presenzieranno i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, del Distretto Sanitario del Trasimeno-USL Umbria 1, delle Scuole di Castiglione del Lago e di Passaparola ODV.

Il parco della scuola si pone dunque sempre più come spazio di grande valore simbolico, dato che la Panchina Blu si affianca alle Panchina Lilla e Rosa, dedicate, rispettivamente, ai Disturbi Alimentari e al Tumore al Seno Metastatico, inaugurate lo scorso anno.