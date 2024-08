Avigliano Umbro il concerto dell’Ensemble “Bella Musica” sui sentieri mozartiani europei

Appuntamento domenica al teatro comunale

Domenica prossima, 25 agosto, alle 18,00 al teatro comunale si terrà il concerto dell’Ensemble cameristico “Bella Musica”, direttore dal direttore artistico David Hummel e composto da 20 giovani musicisti. In un comunicato il Comune di Comune di Avigliano Umbro dichiara la propria soddisfazione nell’annunciare che tra fine agosto ed inizio settembre l’ensemble cameristico “Bella Musica” intraprenderà nuovamente i sentieri mozartiani europei.

Il loro viaggio, con grande orgoglio dell’amministrazione comunale, li porterà nuovamente ad Avigliano Umbro e nello specifico al teatro comunale recentemente ristrutturato con un concerto il cui programma includerà opere di Bach, Ravel, Mozart e Mascagni. Negli anni scorsi, ricorda il Comune, l’iniziativa ha fatto il tutto esaurito ed i partecipanti sono rimasti incantati dalla bravura dei giovani musicisti.

Il progetto musicale “Bella Musica”, organizzato ogni anno in collaborazione con altre importanti istituzioni musicali, nel 2024 con il Conservatorio Santa Cecilia Roma e il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, riunisce giovani talenti musicali provenienti da diverse nazioni che provano musica da camera e opere orchestrali in un campo orchestrale per eseguirle in una tournée di concerti sui sentieri europei di Mozart. I giovani musicisti, sottolineano gli organizzatori, diventano così ambasciatori che rafforzano la consapevolezza di un comune patrimonio culturale europeo attraverso la musica di Mozart. L’ingresso al concerto sarà libero.