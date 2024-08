Avigliano Umbro, il 10 agosto una giornata da “MilleUnaNotte”

150 artisti, tanti spettacoli e uno scivolo acquatico alto 11 metri

Il 10 agosto ad Avigliano Umbro è in programma la prima assoluta di “MilleUnaNotte”, un Programma ricco di spettacoli e intrattenimento che vedrà la partecipazione di oltre 150 artisti pronti ad animerà le sei aree tematiche distribuite per il paese. L’iniziativa è della pro loco di Avigliano Umbro, con il patrocinio del Comune, insieme alle associazioni del territorio e del gruppo interno alla pro loco che si occupa in maniera specifica dell’evento.

Di seguito il comunicato dell’organizzazione: “il borgo umbro sta per trasformarsi in un parco divertimenti a cielo aperto, pronto ad accogliere grandi e piccini con un programma ricco di emozioni e sorprese. Saranno proposti 15 spettacoli che spaziano dal teatro alla musica, garantendo intrattenimento continuo per tutta la famiglia. Un Progetto Ambizioso in sole quattro ore il paese di Avigliano si trasforma in un grande parco divertimenti a cielo aperto, itinerante.

Ogni via e piazza sarà allestita per allietare la serata delle stelle, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. L’Attrazione Principale: Il Più Alto Scivolo Acquatico d’Italia Il pezzo forte dell’evento sarà senza dubbio lo scivolo acquatico più alto d’Italia: una struttura imponente di ben 11 metri di altezza e una lunghezza che supera i 100 metri. Questo scivolo unico nel suo genere promette un’esperienza adrenalinica senza pari, regalando momenti di puro divertimento a tutti i coraggiosi che vorranno provarlo. Una vera e propria attrazione da record che renderà questa giornata ancora più memorabile.

Ma non finisce qui, oltre alla zona “onde di emozioni”, si passa al villaggio TATANKA, dove si possono vivere le emozioni del Rodeo, e dei balli country, tiro con l’arco, per poi arrivare al Fun Park dedicato ai più piccoli con le Mascotte di Dily i personaggi della Disney, pompieropoli. Altra area a forte adrenalina è la zona Horror, nel centro del paese, e lo spettacolo di fuoco con la possibilità di ammirare oltre 11 rettili. Abbiamo poi realizzato una zona Relax con le campane sonore, e il percorso sensoriale. Nei meravigliosi giardini della Torre, uno spettacolo unico di laser, colori, suoni effetti speciali.

Nella piazza del Municipio l’esibizione di due importanti scuole di Danza classica e Area, la New Dance Academy di Montecastrilli e la scuola Olimpia di Todi. Ma non finisce qui, ci si potrà improvvisare cantanti per una notte, o vivere le emozioni dei balli Regge. Le artiste della Salles show saranno presenti per uno spettacolo di danza area. Non mancheranno: ● DJ set per scatenarsi fino a tarda notte ● Musica reggae per rilassarsi e godere dell’atmosfera estiva ● Un bagno sonoro che offrirà un’esperienza sensoriale unica nel suo genere ● Street band che percorreranno le strade di Avigliano Umbro, diffondendo allegria e ritmo Delizie Culinarie per Tutti i Gusti Per gli amanti del buon cibo e del buon bere, l’evento offrirà un’ampia scelta gastronomica: ● Street food con prelibatezze per tutti i gusti ● Osteria del Cicchio per chi desidera una pausa gourmet ● La Taverna con una selezione delle migliori birre artigianali La Storica Sagra del Manfricolo.

La festa inizia già il 6 agosto e si prolunga fino al 15 agosto con la storica Sagra del Manfricolo, una delle sagre storiche della Regione Umbria, giunta alla 47° edizione, una pasta particolare con tre tipi di condimento : Bianchi, Rossi e alla Zozzona. Durante tutta la sagra, potrete godere anche delle altre delizie della Taverna, mentre nel cuore del paese, vi l’Osteria del Cicchio. senza dubbio uno dei Festival musicali più interessanti del centro Italia. Una cornice unica accoglie una line-up variegata e ricercata che strizza l’occhio anche fuori confine. Concerti, dj set, spettacoli interamente ad ingresso gratuito che incrociano stili, generi e nazioni.

La Forza della Collaborazione Per la realizzazione di questo straordinario evento, saranno coinvolti più di 100 volontari, non solo di Avigliano Umbro ma anche dei paesi vicini. La collaborazione tra le varie comunità è un elemento chiave, con il supporto delle Pro Loco e delle associazioni dei paesi limitrofi, della Protezione Civile di Avigliano, e della CRI di Avigliano. Un’Occasione da Non Perdere Questa straordinaria serata promette di essere un’esperienza indimenticabile, capace di coinvolgere ed emozionare ogni partecipante.