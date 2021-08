Autodromo dell’Umbria: in gara le auto prima della pausa estiva. Questa domenica quattro categorie si sfideranno sul tracciato del Borzacchini, accesso al pubblico consentito con green pass

Un nuovo appuntamento motoristico attende per la prossima domenica 8 agosto piloti ed addetti ai lavori del mondo delle quattro ruote da corsa. Domenica prossima si svolgeranno infatti all’Autodromo dell’Umbria una nuova prova del Trofeo Italia Storico, del Trofeo Italia Classic, della Formula 850 e dell’Asso Minicar.

Dopo l’ultima gara, svoltasi il 16 Maggio, tornano in gara i concorrenti della serie che si corre con auto storiche di piccole e medie cilindrate organizzata dai fratelli Bartoli, così come il Trofeo Italia Classico (auto moderne con scaduta omologazione). Sono circa 25 i concorrenti attesi al via tra le auto storiche, mentre tra le più recenti saranno venti.

In gara in questa occasione ci saranno anche i piloti delle monoposto Formula 850, antiche ma sempre performanti e – per il club di appassionati del genere – certamente divertenti da guidare in gara. Saranno circa dieci i concorrenti che competeranno nella corsa da 20’, riportando in gara modelli antichi ma in perfetta “forma”.

A completare la ricca giornata dell’Autodromo dell’Umbria ci sarà anche l’Asso Minicar, dove le piccole vetture bicilindriche non mancheranno di animare, come sempre, accesi duelli, nella prima e nella seconda gara in programma.