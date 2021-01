Perugia: emanata l’ordinanza per la limitazione del traffico nel fine settimana. Dal 23 gennaio fino al 31 marzo

Come ogni anno, in attuazione del Piano regionale della qualità dell’aria, è stata emanata l’ordinanza che limita il traffico veicolare nei fine settimana all’interno del centro abitato di Perugia e Ponte San Giovanni (vedi mappa). Si parte il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 gennaio, fino al 31 marzo prossimo.

L’ordinanza prevede il divieto di circolazione per i veicoli pre-euro, per l’intera giornata (00,00/24,00), mentre dalle ore 8,00 alle ore 16,00 non potranno circolare i veicoli privati Euro 1, Euro 2 e Euro 3, a benzina e diesel, nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente. Previsto il divieto anche per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q. diesel, privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato.

Sono, invece, autorizzate al transito le autovetture Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, a benzina o diesel, le auto elettriche e ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, autovetture con almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologate per 2 o 3 posti nonché i veicoli oggetto di deroga specifica (Forze Armate, Polizia, Pronto soccorso, Vigili del Fuoco, Protezione civile, trasporto pubblico, trasporto disabili, auto mediche, Pronto intervento, turnisti, trasporto merci deperibili e stampa, e altri).

L’inosservanza dei suddetti divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 168,00 euro (117,60 euro se il pagamento avviene entro 5 gg), in base al vigente Codice della Strada.

I VEICOLI INTERESSATI

AREA DI LIMITAZIONE – PERUGIA

AREA DI LIMITAZIONE – PONTE SAN GIOVANNI

LE DEROGHE