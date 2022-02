Atletica: ancora una buona prova per Cecilia Castellani

La giovane ha confermato il tempo che le ha permesso di battere il record umbro negli 800 metri

Dopo aver stabilito il nuovo record umbro negli 800 metri indoor, altro buon risultato per la giovane Cecilia Castellani. Lo scorso fine settimana, ad Ancona, l’atleta folignate (classe 2002) tesserata per l’Atletica ARCS CUS Perugia si è infatti classificata dodicesima assoluta nella categoria promesse. Ma ciò che, probabilmente, è più importante ed indicativo è il tempo in cui ha corso. Cecilia ha concluso la sua prova (800 metri) in 2:20,47, confermando lo stesso crono che, appena una settimana fa, le ha permesso di registrare il record umbro. Un buon punto di partenza per continuare a lavorare e a preparare al meglio la stagione outdoor che inizierà a breve.

Michele Mencaroni