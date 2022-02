Connesi e Unipg: insieme per formare i marketing manager del futuro

Premiazione degli studenti del corso di “Strategie di Comunicazione Aziendale” che hanno lavorato al case study proposto da Connesi

Si è svolta martedì 8 febbraio all’Università degli Studi di Perugia, la premiazione degli studenti del corso di “Strategie di Comunicazione Aziendale” che hanno lavorato al case study proposto da Connesi.

La collaborazione tra l’ateneo umbro e l’operatore di telecomunicazioni ha avuto come obiettivo quello di affiancare alla didattica accademica, un’esperienza pratica su un caso reale, avvicinando sempre di più gli allievi al mondo del lavoro e consentendogli di cimentarsi nelle attività dei direttori marketing del domani.

In tre mesi, circa trenta studenti divisi in cinque gruppi hanno dato vita ad un piano di comunicazione integrata per il lancio di un nuovo brand.

Guidati dalla docente, la Prof.ssa Cecilia Chirieleison, hanno studiato il mercato delle Telco attraverso un’accurata analisi dei competitor, definito il posizionamento del marchio, il target e gli obiettivi, per poi passare all’individuazione dei canali di comunicazione includendo, in un vero e proprio piano media, strumenti tradizionali e digitali.

“I corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione del Dipartimento di Scienze Politiche si sono sempre caratterizzati per un approccio operativo e pratico. – dichiara la Prof.ssa Cecilia Chirieleison –. Con questo progetto ho voluto avvicinare ulteriormente gli studenti del mio corso al mondo del lavoro, attraverso un approccio innovativo e partecipativo e devo dire che i risultati mostrano un’efficacia didattica straordinaria, grazie anche alla collaborazione dell’azienda e all’entusiasmo dei ragazzi”.

Gli studenti del corso di laurea magistrale in ‘Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa’ hanno infatti lavorato su un’esigenza reale: Connesi, in forte espansione, sta per lanciare nel mercato una nuova società. La responsabile Marketing, Dott.ssa Ramona Morelli, ha pertanto condotto il briefing con i ragazzi, affinché potessero lavorare nelle condizioni di una vera e propria agenzia di comunicazione.

“Sono piacevolmente sorpresa dall’impegno degli studenti e dal valore dei loro progetti. – spiega la dott.ssa Ramona Morelli –. La scelta del gruppo vincitore è stata ardua, tutti hanno espresso competenze analitiche, strategiche e tattiche. Hanno dimostrato di avere delle ottime idee, ma soprattutto gli strumenti per poter gestire casi concreti, come quelli con cui io e il mio team del marketing ci troviamo a che fare ogni giorno. Ritengo che questo tipo di collaborazioni siano delle esperienze straordinarie sia per i ragazzi che per le aziende del territorio. Come ex allieva dell’ateneo, sono felice di constatare come la Prof.ssa Chirieleison e l’Università si stiano dirigendo verso una nuova modalità di fare didattica che oltre a preparare, avvicina sempre di più gli allievi al mondo del lavoro”.

Connesi darà l’opportunità agli studenti del gruppo vincitore di fare un colloquio di lavoro per due posti nell’ufficio marketing e comunicazione di Foligno. Le due figure saranno selezionate per effettuare uno stage, con l’opportunità di fare un’esperienza reale in azienda e magari applicare proprio quelle idee e strategie sviluppate nel progetto.